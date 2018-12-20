الهند أول منتخب يصل إلى الإمارات للمشاركة في كأس آسيا

أصبحت الهند أول منتخب يصل إلى الإمارات اليوم الخميس، للمشاركة في كأس آسيا 2019 لكرة القدم الشهر المقبل وحظي الفريق باستقبال حافل من المسؤولين والمشجعين.



ووصلت بعثة الهند إلى أبوظبي واستلم اللاعبون الورود وسط توقعات بالحصول على دعم هائل من المشجعين في كل المباريات في ظل وجود أكثر من ثلاثة ملايين هندي في الإمارات وفقا لما نشره موقع الاتحاد الآسيوي.



وقال سونيل شيتري الهداف التاريخي للهند "إقامة البطولة في الإمارات يمنحنا أفضلية بالنظر إلى عدد الهنود المقيمين هنا".



وأضاف اللاعب الذي أحرز 65 هدفا في 103 مباريات دولية "نود مشاهدة أكبر عدد من الجماهير الهندية تملأ المدرجات كلما نلعب."حظينا بدعم جيد على أرضنا خلال الأشهر الماضية ومن الجميل أن نلعب أمام جماهيرنا. أنا واثق أن الهنود في الإمارات سيساهمون في توفير هذه الأجواء لنا".



وستلعب الهند في المجموعة الأولى وستبدأ مسيرتها أمام تايلاند في أبوظبي في السادس من يناير كانون الثاني ثم تواجه أصحاب الأرض بعدها بأربعة أيام على أن تختتم مسيرتها في الدور الأول أمام البحرين في 14 يناير.



وتنطلق كأس آسيا في الخامس من يناير بمباراة الإمارات مع البحرين بينما تختتم في أول فبراير.