الأنبا بيسنتى يترأس احتفالية رأس السنة بمطرانية حلوان

تحتفل إيبارشية حلوان بليلة رأس السنة، يوم الإثنين 31 من ديسمبر الجاري، بمطرانية العذراء مريم بحلوان.



وتتضمن الاحتفالية فقرات متنوعة من بينها عرض لفريق كورال يتضمن باقة من التراتيل الخاصة بالعام الجديد، بمشاركة عدد غفير من أهالي المنطقة.



وعقب انتهاء الاحتفالية يترأس الأنبا بيسنتى، التسبحة الأخيرة لسهرات كيهك، والتي تسبق عيد الميلاد المجيد في اليوم ذاته في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وتختتم بالقداس الإلهي في صباح يوم الثلاثاء مع بداية العام الجديد 2019.



ويشارك بالحضور عدد غفير من مجمع كهنة وشمامسة إيبارشية حلوان، بالإضافة إلى أقباط الإيبارشية.