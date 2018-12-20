راكيتيتش صاحب أفضل هدف في دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي

كشف الموقع الرسمي لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم عن اختيار هدف الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لجائزة الأفضل في دور المجموعات.



كان راكيتيتش قد سجل الهدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، خلال فوز برشلونة على السبيرز (4-2)، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات على ملعب ويمبلي.



وتفوق راكيتيتش على الثلاثي ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وعثمان ديمبلي، زميله في برشلونة، في التصويت.



يذكر أن برشلونة تأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، وسيواجه ليون الفرنسي في دور الـ 16.