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اقتصاد
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 07:03 م

ارتفاع المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي على خلاف التوقعات

ارتفاع المؤشر الرئيسي
dostor.org/2443430

أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا للمؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات.

وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي، بنسبة 2ر0% بعد تراجع بنسبة 3ر0% خلال أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الماضي عن مستواه في السابق، بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 1ر0% وفقا للبيانات الأولية.

وقال "أتامان أوزيلدريم" مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد إن "المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي ارتفع بنسبة طفيفة خلال نوفمبر، لكن مسار تحسنه بشكل عام تباطأ خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف أن "النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي وبمعدل 8ر2% تقريبا سيتواصل في أوائل 2019، لكن المؤشر الرئيسي يشير إلى أنه من المحتمل تراجع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من 2019".

وعكس الارتفاع الطفيف للمؤشر الرئيسي، المساهمات الإيجابية من 7 مؤشرات من بين 10 مؤشرات فرعية، يتكون منها المؤشر الرئيسي، بما في ذلك مؤشر تراخيص البناء الجديدة، ومؤشر الطلبيات الجديدة لمعهد إدارة الإمدادات الأمريكي ومؤشر أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، تراجعت المؤشرات الفرعية لعدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية ومؤشر طلبات إعانة البطالة لأول مرة، ومؤشر أسعار الأسهم.

وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة 2ر0% خلال نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس الأداء الإيجابي للمؤشرات الفرعية الأربعة المكونة له.

في المقابل ارتفع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 5ر0% خلال أكتوبر الماضي.

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