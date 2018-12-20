31 ديسمبر.. الأنبا موسى يختتم التسبحة الكيهكية بدير الملاك البحرى

يترأس الأنبا موسى أسقف الشباب احتفالية رأس السنة، يوم الإثنين 31 ديسمبر الجارى، بدير الملاك البحري في العباسية.



وعقب انتهاء الاحتفالية يترأس أسقف الشباب، التسبحة الأخيرة، لسهرات كيهك، والتى تسبق عيد الميلاد المجيد، فى اليوم ذاته فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وتختتم بالقداس الإلهى فى صباح يوم الثلاثاء مع بداية العام الجديد 2019.



ويشارك بالحضور عدد غفير من مكرسات بيت القديسة فيبى، بمقر الأنبا موسى بدير الملاك البحرى، بالإضافة إلى عدد من خدام وخادمات أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس.