البنتاجون: الولايات المتحدة ستواصل حملتها الجوية في سوريا

أكّدت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستواصل حملتها الجوية في سوريا في الوقت الراهن على الأقل، غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية.



وفاجأ ترامب حلفاءه الدوليين الأربعاء بإعلانه انسحابا أحادي الجانب للقوات الاميركية المنتشرة في سوريا.



ولم يتطرق ترامب إلى مصير الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده واشنطن بمشاركة فرنسا وبريطانيا منذ أكثر من اربع سنوات.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون اللفتنانت كوماندر ريبيكا ريبرتش "طالما هناك قوات (أميركية) على الأرض، ستنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية دعما لقواتنا".



وتابعت: "أما في ما يتعلق بمرحلة ما بعد وجود القوات الأميركية على الأرض، فلن ندلي بتكهنات بخصوص العمليات المستقبلية".



وأفاد مسؤول في الوزارة وكالة فرانس برس أنّ "ليس هناك وضوح كبير بخصوص الوضع في المستقبل".



وأضاف: "ما نقوم به في الحملة الجوية سيعتمد على الوضع على الأرض وما الذي سيقوم به الشركاء والحلفاء الذين يواصلون الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية".



وأعلنت فرنسا وبريطانيا انهما ستواصلان العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.



وشكّلت الضربات الجوية أساس العمليات الأميركية في المنطقة، إذ قصفت مقاتلات وطائرات مسيّرة أهداف التنظيم الجهادي المتطرف منذ العام 2014.

ووفق آخر احصاء رسمي نشر الاربعاء، نفّذ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 208 عمليات قصف جوي ومدفعي في سوريا الأسبوع الفائت.