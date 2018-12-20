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الثقافة
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 06:56 م

مصور مصري يعرض صورًا من الحياة الألمانية

مصور مصري يعرض صورًا
زينب إبراهيم
dostor.org/2443423

عرض المصور المصري "محمود ياقوت" صورا متعددة التقطها للحياة اليومية المعاصرة في العاصمة الألمانية "برلين" في معرضه بجاليري الإسكندرية، الذي ضم 25 صورة تعكس بعضها عزلة الأفراد وسط زحام المدينة، بينما تعبر صور أخرى عن إيقاع الحياة السريع، كما تروي العديد من الصور تاريخ برلين على مدار القرن العشرين وما تعرضت له من دمار وانقسام ثم إعادة إعمار، وذلك وفقا لمجلة جوته.

ويتحدث "ياقوت" عن انطباعاته عن برلين قائلا أن برلين مدينة تجمع أنماط حياة متنوعة، وتنوع كبير على المستوى التاريخي والمعماري، ففيها أشخاص من مختلف الجنسيات، وهناك أحياء هادئة للغاية، وأحياء أخرى مزدحمة بالأنشطة والمحال التجارية، كما أنها على المستوى الاجتماعي والثقافي برلين تعيش حالة شبابية؛ فيقام في الساحات والميادين العامة عدد كبير من المهرجانات والعروض الفنية بمشاركة فنانين من ثقافات متنوعة.

أما عن سبب اختيار "ياقوت" لأن يُقيم معرضه أولا في مصر، فهو أنه كان مهتما برؤية رد فعل الجمهور في مصر، وتصوراتهم عن الآخر والمجتمع الألماني، كما يتطلع على الجانب الآخر لمعرفة رأي الجمهور الألماني وانطباعاتهم عن المعرض.

يُذكر أن "محمود ياقوت" مصور فوتوغرافي وطبيب أشعة، وُلد بالإسكندرية عام ١٩٨١، أقام معرضه الخاص الأول بعنوان "شمال وجنوب" بمعهد جوته بالإسكندرية، واختيرت مجموعته المصورة عن الحياة عند مصب النيل في رشيد للعرض بمقر هيئة البيئة في ألمانيا.

كما حازت صورته "كشمير" على تكريم وعُرضت في مهرجان سيينا الدولي للتصوير الذي أقيم بإيطاليا في عام ٢٠١٦، كما وصلت للتصفيات النهائية لجائزة Lens Culture.

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