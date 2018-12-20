يوفنتوس يجدد عقد البرازيلي ساندرو حتى عام 2023

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تجديد عقد لاعبه البرازيلي أليكس ساندرو حتى عام 2023.



وذكر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس اليوم الخميس، أن المدافع الأيسر ساندرو وافق على تجديد عقده مع "السيدة العجوز" حتى عام 2023، براتب سنوي يُقدر بـ 5 ملايين يورو.



ولعب البرازيلي أليكس ساندرو (27 عامًا) مع نادي يوفنتوس منذ عام 2015، بعدما رحل عن بورتو البرتغالي، الذي لعب في صفوفه خلال الفترة بين عامي 2011 و2015.



وبذلك يقطع يوفنتوس، الطريق على الأندية التي ارتبطت بالتعاقد مع ساندور، حيث أشارت العديد من الصحف إلى أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد يهتمون بالحصول على خدمات المدافع البرازيلي.