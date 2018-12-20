وزير النقل التونسي: إعادة هيكلة الخطوط الجوية يناير المقبل

أكد وزير النقل التونسي هشام بن أحمد، اليوم الخميس، سعي الوزارة للتقدم في إنجاز برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية، خلال شهر يناير2019، وإعادة النظر في البرنامج التجاري للشركة وفق الإمكانيات المتوفرة.



جاء ذلك نقلا عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم، حيث أوضح الوزير - خلال لقاء اليوم حول "النقل واللوجيستية في خدمة التجارة والاستثمار"، بتونس - ضرورة الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج، الذي طال انتظاره، ووضع خطة على المدى القصير لإنقاذ وضعية الشركة وتحسين الخدمات وذلك من خلال التخفيض في عدد الرحلات التي باتت لا تتلاءم مع عدد الطائرات المتوفرة.



من جانبه، أوضح المدير العام للطيران المدني الحبيب المكي، أن الخطوط التونسية طلبت من مصنع طائرات "إرباص" تقديم الصفقة الخاصة باقتناء 5 طائرات مع نصف عام 2019 بعد تحسن الأوضاع المالية للشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في تركيبة أسطول الخطوط التونسية السريعة في مطلع عام 2019.