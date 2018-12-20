الصين تسرق بيانات 100 ألف فرد من البحرية الأمريكية و45 شركة دولية

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنيين صينيين، اليوم الخميس، بتنفيذ مشروع قرصنة عالمي لسرقة أسرار أكثر من 45 شركة حول العالم، من بينهم البحرية الأمريكية.



وكشف نائب المدعي العام رود روزنشتاين أن الصينيين كانا متورطان في "حملات اختراق الكمبيوتر العالمية"، كما سرقا بيانات حساسة تابعة للبحرية، بما في ذلك الأسماء، وأرقام الضمان الاجتماعي، وتواريخ الميلاد، ومعلومات عن الرواتب، وأرقام هواتف شخصية، وعناوين بريد إلكتروني لأكثر من 100.000 من أفراد البحرية- وذلك وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية-



وقال "روزنشتاين" إن الدول الأخرى تتخذ إجراءات أيضا بشأن واقعة القرصنة.



وأوضحت "سي إن إن" أن المتهمين يعملان بشركة مرتبطة بالحكومة الصينية، ومتهمان بالقرصنة من عام 2006 حتى عام 2018.

