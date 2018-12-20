مدرب سيدات الشمس لليد: ضم لاعبات أجنبيات أمر غير وارد

قال ناصر عبد الواحد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الشمس، المشرف على فريق ناشئات 2000 بالنادي، إن الفريق الأول لم يضم لاعبات أجنبيات، مؤكدا أن هذا الأمر غير وارد وأن النادي يعتمد بشكل أساسي على لاعبات الفريق من بنات النادي.



أضاف المدرب في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تصعيد لاعبتين من فريق 2000 والاستعانة بلاعبتين من فريق 2000 للمشاركة في بعض المباريات الفريق الأول الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يقلل من لاعبات الفريق الأول.



وأكد أنه تم ضم لاعبة من الأهلي للفريق الأول، حيث لم توافق إدارة الأهلي على تسجيلها بشكل رسمي لذلك تم ضمها للشمس.



وفي سؤال عن مواعيد المباريتين المقبلتين للفريق الأول وفريق 2000 بكأس مصر، قال إن القرعة التي أقيمت الأحد الماضي، أوقعت الفريق الأول للشمس أمام أصحاب جياد وفريق 2000 أمام سبورتنج ولكن لم يتم تحديد مواعيد هذه المباريات حتى الآن ومن المتوقع أن يتم تحديدها خلال الأسبوع المقبل.



وأوضح ناصر عبد الواحد أن فريق سيدات الشمس قادر على المنافسة على كل الألقاب خلال الموسم الحالي، حيث أنه يتقاسم صدارة الدوري مع فريق الأهلي قبل مواجهة الفريقين في 29 من الشهر الحالي في ختام مباريات الدور الأول من الدوري، كما أنه مستعد لكأس مصر خاصة وأنه احتل المركز الثالث في البطولة الموسم الماضي.