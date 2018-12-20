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محافظات
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:44 م

محافظ القليوبية: الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية

محافظ القليوبية:
أ ش أ
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور السكرتير العام والقانوني للمحافظة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديري الإدارات المعنية وممثلي هيئة الاستثمار بالمحافظة وعدد من المستثمرين لحل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على منح مهلة لبعض المستثمرين لتوصيل المرافق والبدء في عملية الإنتاج، كما تطرق الاجتماع إلى بحث الانتهاء من ترميم مبنى الحماية المدنية بمدينة الخانكة خلال 6 أشهر من الآن.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات لإنشاء محطة صرف صحي ونقطة شرطة في منطقة الشروق الصناعية، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان طالما يتسم المستثمر بالجدية، منوها بأن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها ودفع عجلة التنمية.

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