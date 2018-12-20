رئيس الوزراء الجزائري يفتتح الدورة 27 لمعرض الإنتاج

افتتح أحمد أو يحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الخميس، الدورة 27 لمعرض الإنتاج الجزائري.



ويعقد المعرض تحت شعار "إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستديم" من 20 الى 26 ديسمبر الجاري بالجزائري العاصمة بمشاركة أكثر من 430 مؤسسة جزائرية تمثل كافة قطاعات الاقتصاد، من بينها ما لا يقل عن 16 وحدة ومؤسسة إنتاج تابعة للجيش الجزائري من خلال وحدات إنتاجية لقيادة القوات الجوية والبحرية ومديريات الصناعة العسكرية والعتاد وقطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والصناعات الإلكترونية وتجديد العتاد الجوي والبحري وصناعات النسيج.



وقالت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (سافكس) التي تنظم هذا المعرض في بيان لها اليوم إن معرض الإنتاج الجزائري أصبح وسيلة ناجحة لإبراز الإمكانيات الحقيقية للشركات الجزائرية، ويترجم دعم السلطات وإرادتها المتزايدة والتزامها بتشجيع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة وجعلها محركا للتنمية والنمو الاقتصادي.



وأضافت الشركة المنظمة أن هذه الإرادة تتضح من خلال إصلاحات جديدة وإجراءات تأطير ومرافقة للمؤسسات الراغبة في تجسيد طموحاتها والانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في اقتحام أسواق خارجية.



وأشار البيان إلى أنه في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة لدعم وترقية وتثمين القدرات الموجودة المقررة طبقا لبرنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيتم إعلان سنة 2019 كسنة لترقية الصادرات يتم خلالها تحفير جميع الاقتصاديين للتواجد في الأسواق الدولية.