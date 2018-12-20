مدرب بورنموث: كالوم ويلسون ليس للبيع

أكد إدي هاو، المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي، أنه لا نية لبيع المهاجم كالوم ويلسون خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.



وقال "هاو"- في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس- إن "كالوم لاعبنا وكل تركيزه معنا ويمكنكم رؤية ذلك من خلال أدائه فهو يقدم كل شيء للفريق".



وربطت تقارير صحفية اسم اللاعب الدولي الإنجليزي ويلسون- الذي يقدم موسما رائعا حتى الآن بتسجيله 8 أهداف في 17 مباراة مع بورنموث في "البريميرليج"- بانتقاله إلى أندية مهتمة بالتعاقد معه ومن بينها تشيلسي الفائز على بورنموث أمس في ربع نهائي كأس "كاراباو" لكرة القدم.