وزير الكهرباء البحريني يبحث مجالات التعاون مع مجلس الشورى

استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، وزير الكهرباء والماء البحريني، رضا منفردي عضو مجلس الشورى، واستعرض معه مجالات التعاون بين قطاع الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة ومجلس الشورى.



كما جرى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المطروحة بما يخدم ويعزز من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ تحقيقَا للأهداف المشتركة في خدمة المواطنين، بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب عضو مجلس الشورى عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها جميع المسئولين والعاملين في قطاع الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة وعلى كافة المشاريع والإنجازات المشرفة بهذا المجال بقيادة سعادة الدكتور ميرزا، متمنيًا المزيد من النجاح والتطوير لهذا القطاع الحيوي وشاكرًا الوزير على جهوده في تقديم كل التعاون مع السلطة التشريعية.