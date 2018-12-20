مفاجآت في تشكيلة المنتخب الأخضر لكأس آسيا

اختار الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة من 23 لاعبًا، للانضمام إلى معسكر الأخضر في دبي وأبوظبي، استعدادًا لكأس آسيا 2019 في الإمارات الشهر المقبل.



ولم تخل القائمة من المفاجآت، حيث تجاهل المدير الفني الثلاثي الهجومي محمد السهلاوي (النصر) ونواف العابد (الهلال) وهارون كمارا (القادسية)، فيما ضم للمرة الأولى هداف الحزم محمد الصيعري، بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه في الدوري المحلي هذا الموسم.



وسجل الصيعري 8 أهداف حتى الآن ويحتل المركز الرابع على لائحة الهدافين، وهو الهداف السعودي للدوري خلف الثلاثي الأجنبي الكاميروني لياندر تاوامبا (التعاون)، والفرنسي بافيتيمبي غوميس (الهلال)، والأرجنتيني كريستيان غوانكا (الاتفاق).



ويقام المعسكر الإعدادي على فترتين الأولى في دبي من 22 إلى 27 ديسمبر الجاري، والثانية في أبوظبي حتى الثالث من يناير المقبل، يخوض خلالها مباراة دولية ودية ضد كوريا الجنوبية في 31 ديسمبر على ملعب نادي بني ياس الإماراتي.



وأوقعت قرعة النهائيات المقررة في الإمارات من 5 يناير إلى الأول من فبراير المقبلين، المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.



ويسعى "الأخضر" إلى لقبه القاري الأول منذ عام 1996، والرابع في تاريخه بعد عامي 1984 و1988.



وجاءت قائمة اللاعبين الـ23 الذين اختارهم بيتزي كالتالي:



- لحراسة المرمى: محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي.



- للدفاع: محمد البريك، عمر هوساوي، محمد آل فتيل، علي البليهي، عبد الإله العمري، ياسر الشهراني، حمدان الشمراني.



- للوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، إبراهيم غالب، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، هتان باهبري.



- خط الهجوم: فهد المولد، محمد الصيعري.