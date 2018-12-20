سموحة يرحب برحيل "مانجا" إلى أحد الفرق السعودية

رحّب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، برحيل أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى أحد الفرق السعودية، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وكتب عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الخميس، "أحد رؤساء الأندية السعودية أجرى اتصالًا هاتفيًا بي، وأبدى اهتمامه بضم "مانجا"، مضيفًا أنه أبلغ رئيس النادي السعودي بترحيبه برحيل مانجا، وطلب منه إرسال عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشته ومعرفة رغبة اللاعب.



وأوضح رئيس نادي سموحة أن العرض السعودي ليس الوحيد للحصول على خدمات "مانجا"، وإنما هناك 3 عروض أخرى من أندية مصرية، جميعها قيد المناقشة.