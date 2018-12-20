القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
مصر
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:33 م

"التعليم" تحقق في حادث مدرسة "منارة الشرق" بالمرج

التعليم تحقق في حادث
أ ش أ
dostor.org/2443318

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بدء التحقيق الفوري في الحادث المؤسف بمدرسة "منارة الشرق" الخاصة الذي أسفر عن وفاة أحد الطلاب.

ونعى الوزير الطالب (عبد الرحمن محمد درويش) الذي وافته المنية، وقدم الوزير خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة سوف تتكفل بعلاج الطلاب المصابين داخل المستشفيات المتواجدين بها، موجهًا بتوفير وتقديم جميع المساعدات والإمكانات للاطمئنان على استقرار حالة المصابين، وطمأنة باقي طلاب المدرسة.

كما تم دفع لجنة من الوزارة مكونة من التعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري والهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ للوقوف على أسباب سقوط سور المدرسة الخاصة الواقعة في المرج.

كما تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حالة الطلاب المصابين بكل من (مستشفى جراحات اليوم الواحد، ومستشفى السلام)، وهم أدهم أحمد فؤاد عطية، ومحمد أشرف محمد، ويوسف حسين إبراهيم، وأحمد حسام مصباح عبد الوهاب، وحسام إيهاب، ويوسف هاني جودة، ومحمد السيد فتحي.

وكلف الوزير كافة المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة، تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية لأبنائنا الطلاب.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا

منذ 5 أيام

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

الآن

صور.. الرئيس السيسي يشيد بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات بهضبة الجلالة

"المركزي": 0.8% زيادة في تحويلات العاملين بالخارج

تكثيف أمني بمطار "شتوتجارت" الألماني للاشتباه في حالات تجسس

وزير الخارجية يعقد جلسة حوار مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية

ads
الأكثر قراءة

الاستماع لأقوال الشهود في انهيار سور مدرسة ووفاة طفل بالمرج

انتحار فلسطيني أسفل عجلات المترو بمحطة السادات

انتحار طالب شنقًا لتعرضه للضرب من والده بالدقهلية

اندلاع حريق في قطار بمحطة بنها

ألبومات الصور

افتتاح وحدتي المتغيرات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية بالسويس

حكاية في صورة.. "أم المريلة الكحلي"

رفع مياه الأمطار من شوارع بلطيم فى كفر الشيخ

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

الاستماع لأقوال الشهود في انهيار سور مدرسة ووفاة طفل بالمرج

انتحار فلسطيني أسفل عجلات المترو بمحطة السادات

انتحار طالب شنقًا لتعرضه للضرب من والده بالدقهلية

اندلاع حريق في قطار بمحطة بنها

كشكول

ختام حملة فيروس سى بمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

طب الأزهر تحذر أعضاء هيئة التدريس المتغيبن من الفصل النهائي

بالصور.. نصف طلاب طب الأزهر يتحدون قرار رئيس الجامعة ويتغيبون عن الدراسة

رئيس المعاهد القومي يزور طالب «الجرس» في منزله

انطلاق مسابقة القرآن الكريم بالقاهرة الأزهرية

الأمصار

حزب نداء تونس يرحب بدعوة الأسد لحضور القمة العربية

الملك سلمان للوزراء: لا توجد حصانة ضد مخالفة الأنظمة والشرع

إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي

فنانة عراقية تعتزل لأنها تكره الاستيقاظ مبكرا.. ومغردون: مبروك للشعب

كولكين يعود إلى Home Alone من خلال إعلان جوجل الجديد

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

اعدل مزاجك بـ"شاي العصاري"

جورج بوش الأب كان كفيلا لطفل فلبيني

تفكيك شبكة متخصصة في تجارة البشر بإسبانيا

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎