"التعليم" تحقق في حادث مدرسة "منارة الشرق" بالمرج

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بدء التحقيق الفوري في الحادث المؤسف بمدرسة "منارة الشرق" الخاصة الذي أسفر عن وفاة أحد الطلاب.



ونعى الوزير الطالب (عبد الرحمن محمد درويش) الذي وافته المنية، وقدم الوزير خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة سوف تتكفل بعلاج الطلاب المصابين داخل المستشفيات المتواجدين بها، موجهًا بتوفير وتقديم جميع المساعدات والإمكانات للاطمئنان على استقرار حالة المصابين، وطمأنة باقي طلاب المدرسة.



كما تم دفع لجنة من الوزارة مكونة من التعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري والهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ للوقوف على أسباب سقوط سور المدرسة الخاصة الواقعة في المرج.



كما تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حالة الطلاب المصابين بكل من (مستشفى جراحات اليوم الواحد، ومستشفى السلام)، وهم أدهم أحمد فؤاد عطية، ومحمد أشرف محمد، ويوسف حسين إبراهيم، وأحمد حسام مصباح عبد الوهاب، وحسام إيهاب، ويوسف هاني جودة، ومحمد السيد فتحي.



وكلف الوزير كافة المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة، تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية لأبنائنا الطلاب.