التصريح بدفن جثة شاب أطلق النار على نفسه بالمرج

صرحت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف أحمد عز المحامي العام، بدفن جثة شاب أطلق النار على نفسه لمروره بضائقة مادية.



وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب الانتحار تراكم الديون عليه ورفض أصدقائه إقراضه مبلغا من المال وبفحص هاتف المتوفى عثر بداخله على رسالة إلى ثلاثة من أصدقائه معاتبة لهم على عدم وقوفهم بجانبه في أزمته المالية.



واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالعثور على جثة الشاب ملقي ومصاب بطلق ناري، حيث أشاروا إلى معرفتهم به وعمله في أحد المقاهي.



وكشفت تحقيقات النيابة انه عقب ورود بلاغا لشرطة النجدة من عدد من الأهالي بسماع دوى إطلاق نار ووجود متوفى بأحد شوارع القسم، على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبالفحص عثر على جثة شاب يدعى «باسم» 22 سنة، عامل بمقهى ويقيم بمدينة طهطا فى سوهاج، ومصاب بطلق ناري من فرد خرطوش.



وبعمل التحريات دلت قيام المتوفى بإطلاق النار على نفسه من فرد خرطوش لمروره بضائقة مادية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.