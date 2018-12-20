عريقات: الاحتلال يتحمل مسؤولية تصعيده في فلسطين

حمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، سلطة الاحتلال اﻹسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات التصعيد الخطير والاعتداءات التي تقوم بها ضد أبناء الشعب في أراضي دولة فلسطين المحتلة.



جاء ذلك خلال لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام سوزان ترستال، والقنصل البريطاني العام فيليب هول، وعدد من المستشارين.



وأوضح عريقات أن الاعتداءات تشمل الإعدامات الميدانية، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضي، وتكثيف الاستيطان الاستعماري، وخنق العاصمة الأبدية القدس في المجالات كافة، واستمرار حصار قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها ضد مسيرات العودة في قطاع غزة، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والاعتقالات وتحويل المدن الفلسطينية والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة إلى سجون كبيرة.



وثمن المسئول الفلسطيني الموقف الذي أعلنت عنه بريطانيا مع فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، وبولندا، وبلجيكا، وألمانيا، والتي أكدت فيها لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طرح أي خطط لا تستند للقانون الدولي ومبدأ الدولتين على حدود 1967، مصيره الفشل.



ودعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات بشأن المقاطعة الشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.