"سوريا الديمقراطية": سحب القوات الأمريكية يؤدي لزعزعة الاستقرار

أدانت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلة إن هذا القرار سيسفر عنه زعزعة الاستقرار في المنطقة.



وأشارت القوات، في بيانها الذي أوردته مجلة "يو. إس. نيوز" الأمريكية، الخميس، إلى أن قرار البيت الأبيض بسحب القوات الأمريكية من سوريا سيؤثر سلبًا على مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما سيؤدي إلى إحياء تنظيم داعش مُجددًا في شمال وشرق سوريا.



وأضاف البيان "أن الحرب ضد داعش لم تنتهٍ، وأن التنظيم الإرهابي لم يُهزم بعد"، موضّحًا أن مكافحة هذا التنظيم الآن يمر بمرحلة "حرجة"، وأنه يتطلب المزيد من الدعم من جانب قوات التحالف الأمريكي.



يذكر أنه على مدار السنوات الأربع الماضية قامت قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، وبدعم من الولايات المتحدة، بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تخضع للتنظيم الإرهابي في شمال وشرق سوريا.