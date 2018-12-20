البحرين تبحث مع "العمل السعودية" تعزيز التعاون الفني في المجال العمالي

بحث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، اليوم، في مكتبه بالوزارة، مع وكيل السياسات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، السيد أحمد الزهراني، ووكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، السيد عبد المجيد الرشودي، تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب الناجحة في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية الوطنية في البلدين الشقيقين.



وأطلع الدوسري المسؤولين السعوديين على برامج تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية في مملكة البحرين وجهود الوزارة في توفير بيئة العمل السليمة والآمنة، وتجربة المملكة في نظام التأمين ضد التعطل الذي يوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل خلال فترة تعطلهم، ومشاريع تحسين أجور المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص.



وأشاد المسؤولان السعوديان بما حققته البحرين من إنجازات على الصعيد العمالي بفضل تتمتع به من قوانين وتشريعات متطورة، مؤكدين على أهمية نقل التجارب والسياسات العمالية الناجحة، وبالذات يما يتعلق منها بالمبادرات المتميزة في مجالات تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.