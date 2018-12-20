إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين البحرين والهند من التأشيرة

في إطار سعيها المستمر والحثيث على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم في شتى المجالات، تفيد وزارة الخارجية بأنه قد تم الاتفاق بين مملكة البحرين وجمهورية الهند على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والذي تم التوقيع عليه في ١٥ يوليو ٢٠١٨، ودخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١٨.



وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا الاتفاق يعكس الرغبة المتبادلة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وحرصهما المشترك على استثمار مختلف الفرص التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، بما يخدم مصالحهما ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.