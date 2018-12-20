طيران الخليج تطلق تطبيقها الجديد للهواتف الذكية

أطلقت طيران الخليج (الناقلة الوطنية لمملكة البحرين)، تطبيقًا جديدًا للهواتف المحمولة الذكية التي تعمل بنظامي iOS وAndroid مما يتيح للمستخدمين إدارة رحلاتهم على طيران الخليج وحجز الرحلات، وإتمام إجراءات السفر إلكترونيًا، واختيار مقاعدهم مسبقًا، ومراقبة حالة رحلات الطيران، والحصول على الدخول إلى صالة الصقر الذهبي، والدفع للوزن الزائد، كل ذلك خلال تنقل المستخدم للتطبيق.



وسيكون التطبيق الجديد والمتوفر في متجري آبل وجوجل بلاي بمثابة محطة متكاملة لمسافري طيران الخليج للوصول إلى عدد من المرافق والخدمات بشكل مريح من أجهزتهم المحمولة أينما كانوا.



وتم تصميم التطبيق ليكون منصة سهلة الاستخدام مع خطوات سهلة لتلبية احتياجات المسافرين الشائعة من خلال العديد من الأجهزة الشخصية.



رئيس القطاع التجاري بطيران الخليج فينسينت كوست عقّب بقوله "في هذا العصر الذي تبرز فيه أهمية التكنولوجيا، في الوقت الذي أصبح فيه العملاء أكثر ذكاء في مجال التكنولوجيا، يسعدنا تلبية احتياجاتهم من خلال إطلاق تطبيقنا للهاتف المحمول. ندعو مسافرينا إلى تحميل التطبيق والتفاعل مع وظائفه المتعددة، بينما نواصل تطويره وإضافة المزيد من المميزات له في المستقبل لتوفير تجربة سفر سهلة للجميع".



وقد أسمت الناقلة (طيران الخليج) العام 2018 بأنه #عام_التغيير لأنه تضمن العديد من التغييرات على الصعيد التجاري مثل العلامة التجارية الجديدة، واللون الجديد، والأسطول الجديد، والزي الرسمي الجديد، والوجهات الجديدة، والاستراتيجية الجديدة لطيران الخليج. واستلمت طيران الخليج 5 طائرات من طراز بوينج 9-787 دريملاينر وطائرة من طراز إيرباص 320 نيو في العام 2018. كما أطلقت الناقلة الوطنية رحلاتها إلى ست وجهات جديدة هي بنغالور وكاليكوت في الهند، والإسكندرية وشرم الشيخ في مصر، والدار البيضاء في المغرب، وباكو في أذربيجان.