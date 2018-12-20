اتهام الرئيس البرازيلي بالفساد وغسيل الأموال

اتهم المدعي العام في البرازيل راكيل دودج الرئيس ميشال تيمر بالفساد وغسيل الأموال في قضية تتعلق بمخالفات في قطاع الموانئ.



ووفقًا للمدعي العام، تلقى تيمير من خلال أربع شركات، مدفوعات لا مبرر لها من مجموعة رودريمار، المستفيد الرئيسي من المرسوم كما اتُهم رئيس المجموعة أنطونيو سيلسو جريكو، وكذلك المستشار السابق للرئاسة رودريجو روشا لوريس.



وفقًا للتحقيقات تبلغ قيمة المخالفات المالية المقدرة ضدد الرئيس البرازيلي ميشيل تيمر، 32 مليون ريال برازيلي (8.2 مليون دولار).



وتعد تلك العريضة هي الثالثة المرفوعة ضد تيمر منذ توليه منصب رئيس البرازيل في أغسطس 2016، ليحل محل الرئيسة السابقة للبلاد ديلما روسيف التي أعلن الكونجرس عزلها لتلاعبها بالحسابات العامة.



وطلب المدعي العام دودج، وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام، أن يتم إرسال هذا الاتهام إلى النظام القضائي الاتحادي في برازيليا اعتبارا من 1 يناير.



وتعود مشاركة تيمر في أنشطة غير قانونية في قطاع الميناء إلى العام 1998، عندما كان السياسي نائبًا فيدراليًا، بحسب أوراق التحقيقات.