النيابة تطلب تحريات المباحث في انتحار "فلسطيني" بمترو السادات

أمر المستشار محمد بدوي، رئيس نيابة قثر النيل، التحفظ على كاميرات المراقبة بمحطة مترو السادات عقب انتحار شاب ألقى نفسه أمام قطار مترو الأنفاق، في الخط الأول "المرج -حلوان"،



وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.



وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث عن إنه أثناء دخول القطار رقم (238) محطة السادات اتجاه حلوان بالخط الأول، فوجئ قائد قطار بانتحار شخص يدعى رامي يوسف محمود درويش، (٤٢ سنة) محاسب بالمكتب العربي الفني "فلسطيني الجنسية"، ما أدى إلى مصرعه على الفور أسفل عجلات القطار.