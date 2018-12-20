ترويسي ينتقد أرنولد لاستبعاده من تشكيلة استراليا في كأس آسيا

انتقد جيمس ترويسي، الذي أحرز هدف الفوز لاستراليا في نهائي كأس آسيا لكرة القدم 2015، مدرب المنتخب جراهام أرنولد الذي استبعد اللاعب من التشكيلة التي ستدافع عن لقبها في الإمارات الشهر المقبل.



وسجل لاعب وسط ملبورن فيكتوري خمسة أهداف في 37 مباراة مع استراليا وساعد منتخب بلاده على التأهل لكأس العالم في وقت سابق من هذا العام رغم أنه استبعد من التشكيلة النهائية التي خاضت مباريات البطولة في روسيا.



وأعلن أرنولد، المدرب السابق لفريق سيدني، اليوم الخميس أسماء 23 لاعبا سيخوضون كأس آسيا التي ستقام في الفترة من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير شباط 2019.



وقال ترويسي لوسائل إعلام محلية اليوم الخميس: "أرى أنني يجب أن أكون ضمن التشكيلة التي ستشارك في البطولة. "لا يتعلق الأمر بي فقط بل هناك أيضا مجموعة أخرى من اللاعبين (من فريق فيكتوري). لا يبدو أن تشكيلة المنتخب يتم اختيارها على أساس الكفاءة ومستويات الأداء".



وأضاف: "كل شخص لديه أفكاره والتصورات الخاصة به ومجموعة اللاعبين الذين يفضلهم".