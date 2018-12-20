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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:08 م

مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية

مدير أمن المنيا يشهد
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2443291

شهد اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، اليوم، يرافقه اللواء علاء يحي نائب مدير الأمن، ختام الدورة التثقيفية لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية.

وعقد مدير الأمن ونائبه لقاءًا مع المتدربين، دار حول الرسالة السامية لجهاز الشرطة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون وحسن معاملة المواطنين والتحلي بالقيم والمثل الإنضباطية والأخلاقية، والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إليه، والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية.

وطالب مدير الأمن، من المتدربين بضرورة الالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح، وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة الذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز والإلتزام بالقانون، وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة من أبنائها للمواطنين في ذلك والتأكيد على سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين والتأكيد على الرعاية الخاصة التي توليها الوزارة لأبنائها في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء كرم مدير الأمن العشرة الأوائل بالدورة التثقيفية.

مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية
مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية
مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية
مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية
مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية
مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية
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