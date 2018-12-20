وزير الرياضة يفتتح تطوير مركز شباب شرق حلوان

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، أعمال التطوير المنتهية بمركز شباب شرق حلوان، التي تمثلت فى رفع كفاءة البنية التحتية بالمركز، والملعب المتعدد الأغراض.



حضر الافتتاح عدد من نواب البرلمان عن دائرة حلوان، والأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، والدكتور أشرف البجرمي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية، ومجلس إدارة المركز.



واستهل الدكتور أشرف صبحي، زيارته للمركز بافتتاح معرض الفنون، وتفقد أعمال نادى المرأة، ومشاهدة مجموعة من مهارات النشء والشباب في الجمباز والكونغو فو بصالة الأنشطة بالمركز.



وتابع الوزير تدريبات أعضاء أكاديمية كرة القدم من ناشئى المركز، والمقامة على ملعب كرة القدم القانوني المطور بالنجيل الصناعي، وسط تواجد مجموعة كبيرة من أعضاء المركز.



وأكد وزير الرياضة- خلال لقائه مع أعضاء المركز- حرص الوزارة على تطوير مراكز الشباب في كل أنحاء مص، كون تلك المراكز تخاطب النشء والشباب بشكل مباشر، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بتنمية أبناء مصر داخل مراكز الشباب من حيث ممارستهم للأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والفنية بها، مشيرًا إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيق النماء والتقدم لمصر في مختلف المجالات.



واختتمت زيارة الوزير لمركز شباب شرق حلوان بمشاهدة فيلم تسجيلى، يستعرض وضع المركز قبل وبعد التطوير، بالإضافة إلى مجموعة من العروض في الفنون الشعبية.