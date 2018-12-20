وزير التعليم العالى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أهمية الدور التى تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه تلك المراكز من خدمات للمجتمع المصرى من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى بشكل ملحوظ.



جاء ذلك خلال رئاسته اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.



وهنأ الوزير الدكتور حاتم عودة، لتعيينه أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد مجالس البحث العلمي العـربية، كما هنأ أعضاء المجلس وهما الدكتور هشام حسين موسى، لتوليه منصب نائب رئيس المعهد للعلاقات العلمية والثقافية، والدكتور جاد القاضى، لتوليه منصب نائب رئيس المعهد للعلاقات العلمية والتعاون الدولي.



ووافق المجلس على إنشاء برنامج منح تدريب "internship"، بهدف تبادل الأفكار وعناصر البحث العلمي إقليميًا ودوليًا؛ بما سيتيح فرصًا أكبر للباحثين من أعضاء المعهد في استقطاب أفكار علمية جديدة، فضلًا عن التوسع في شراكات ومشروعات دولية مع الباحثين الزائرين ومعاهدهم الأصلية.



كما وافق المجلس على مذكرة إنشاء دبلومات مهنية متخصصة في مجالات المعهد، من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، بهدف إنشاء عدد من الدبلومات المهنية المتخصصة، وهي دبلومة تقييم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ودبلومة الحد من المخاطر الطبيعية والبيئية، ودبلومة استحداث التلسكوبات وطرق تدريس علم الفلك والفيزياء الفلكية، ووافق المجلس أيضًا على عدد من التعيينات والترقيات والإعارات للباحثين بالمعهد.