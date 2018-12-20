ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زيادة طفيفة من أدنى مستوى في نحو 49 عاما مما يشير إلى قوة سوق العمل والاقتصاد عموما.



وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بمقدار ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر.



وشهد الأسبوع السابق انخفاض طلبات الإعانة إلى 206 آلاف لتقترب من مستوى 202 ألف المسجل في سبتمبر وهو الأدنى منذ ديسمبر1969.



كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 216 ألفا في أحدث أسبوع.



وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار2750 طلبا إلى 222 ألفا الأسبوع الماضي.