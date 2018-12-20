حكاية عن عالم العبيد فى مصر بـ"قهوة على الرصيف"

صدر حديثًا عن وكالة الصحافة العربية كتاب "قهوة على الرصيف" للروائي مصطفى نصر.



يتناول "نصر" عالم العبيد في مصر، والتي رواها "كلوت بك" في كتابه "لمحة عامة إلى مصر"، وكان "كلوت بك" يشغل نظارة الصحة في عهد محمد علي باشا.



يقول نصر في كتابه: "إن مجموعة من أهل الصعيد في أسيوط وجرجا يشترون الصبية، ويقومون بقطع أعضائهم التناسلية، ثم يوضع المتبقي منها في زيت مغلي ليوقفوا تدفق الدم، ثم يدفنونهم في رمال الصعيد الملتهبة، حتى يضمدون جروحهم، فيموت ربع عددهم- تقريبًا - لكن المتبقي منهم يصبحون من الطواشي، يبيعونهم بمبالغ كبيرة للأمراء والأغنياء ليعملوا فى الحريم".

