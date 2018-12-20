«بروبجندا» سما المصري

دائما ما تثير جدلا كبير حولها لما تنشره من منشورات وصور تظهر فيها بأوضاع وأشكال مختلفة لكي تلفت أنظار معجبيها الذين يتوقعون منها كل ما هو غريب وغير تقليدي عن الساحة الفنية إنها الفنانة سما المصري، تلك الفنانة التي تطلق الشائعات حولها لعمل "بروباجندا" ولكن بذكاء محترف مع اختيار الوقت المناسب مثل ترشيحها بمجلس النواب وتقديم برنامج ديني في رمضان وارتدائها الحجاب وغيرها من الشائعات التي أخذت قدر كبير من الجدل وإثارة الأقاويل.

ورغم الأنتقادات اللاذعة التي توجه إليها يوميا علي كل صورة تنشرها إلا إنها أستطاعت أن تتعامل بحرفية وتحصل علي كم هائل من متابعيها علي السوشيال ميديا من مختلف أنحاء الوطن العربي وحازت علي شهرة دون خضوعها لأعمال فنية كثيرة ولكنها تحترف في تسويق نفسها وأن تجعل إسمها يتردد بين الحين والآخر في الوسط الفني والأعلامي.

وإذا أنتقلنا إلي تحليل شخصية سما المصري نجد أول أمر وهو المعلن أمام الجميع إعتمادها الأساسي علي الإغراء بعدة طرق وحركات مختلفة تتميز بالجرأة الشديدة ، فنجد سما ذات شخصية قوية مسيطرة تتقبل الرأي والرأي الآخر ولديها الشجاعه للمواجهة ويظهر هذا بردودها الساخنة علي منتقديها بألفاظ بذيئة وسباب علني ، ولا ننكر إنها تمتاز بشخصية عفوية غير متكلفة وهذه الشخصية تكون محبوبة بين الناس لتواضعها وعدم التكلف والرسمية في أمور الحياة وقادرة علي التعامل مع الأشخاص وهذا ما ينعكس في كلامها البسيط و العشوائي غير المتكلف وصورها في أبسط الأماكن مثل الريف واختلاطها بالشارع وسط الناس بشكل طبيعي .

إما عن عوامل الأغراء التي تستخدمها في صورها بشكل دائم نجدها في "حركات الوجه" وخاصة التركيز علي الشفاتين وهو سلوك مثير ملفت للأنتباه ، فهذه الحركة تدل علي لفت النظر بطريقة خفية والنيل من قلب من أمامها فهي حركة حتما أنثوية تجعل الرجل مجنونا وإستخدام المرأة لها كنوع من الغزل والإثارة لتحول تركيزه إلي شفتيها.

ونأتي إلي"لازمة خروج اللسان عند الكلام" والتي تقوم بها سما كثيرا سواء في لقاء تلفزيوني أو في صورها علي مواقع التواصل الأجتماعي ، فتحليلها في علم النفس تعتبر هذه من اللزمات اللإرادية والعصبية التي تظهر بشكل متكرر فقد تنتج عن توترات عصبية وإضطرابات نفسية وتتعامل بها المرأة كإغراء مثير للرجل ، ونجد حركة أخري تستخدمها في صورها وهي وضعية رفع يدها لمستوي رأسها وإماسكها بخصلات شعرها فتدل علي محاولة إخفاء شئ ما وتعني أيضا التواصل مع الأفكار الداخلية وإذ تحولت هذه الحركة إلي عادة تعني القلق والتوتر.

ولا ننسي الوقفة الشهيرة لسما المصري عند أخذها لبعض الصور سواء في مهرجانات أو صور عبر صفحتها فتركز فيها علي وضعية خاصة وهذا سلاح كافي للتعبير عن الإغراء للرجال نظرا لأهتمامهم بهذا الجزء من جسم المرأة ويعد عنصر أساسي من العناصر الجذابة لأنوثتها ، فهي دائما ما تصدر هذا الجزء في صورها لإبراز جمالها وإستعراض مقومات جسدها وينعكس ذلك في ظهورها بمهرجان القاهرة السينمائي بإرتدائها فستان فرعوني للملكة كليوباترا الذي لفت الأنتباه وأثير الجدل وأطلق عليها كليو بطة .

فتلك هي الشخصية التي تسعي للفلت الأنظار حولها طوال الوقت من خلال إبتكار أشياء غير عادية و الظهور بشكل غير متوقع ومثير لتتحدث عنه كافة وسائل الأعلام ويصبح إسم سما المصري متدوالا بين الحين والآخر وسط جدال بين رجال الدين و السياسة والاعلام وغيرهم وبذلك تشعر بأنتصارها ووجودها بين المعارك المقامة ضدها ليعطي شعورا لها بالسيطرة والقوة والتحدي وإنها بذلك تصبح مرأة قوية لا تهاب ولا تسمع لمن يُسبها بل تواجهه بشجاعه.