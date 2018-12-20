البابا تواضروس: الكنيسة المصرية لها دور كبير فى إفريقيا

التقت لجنة الشئون الإفريقية بقداسة البابا تواضروس، بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، فى مقر الكاتدرائية بالعباسية، يأتي ذلك في إطار نشاط اللجنة لدعم العلاقات المصرية الإفريقية، والذى بدأ بزيارة الأزهر الشريف واستقبال عدد من الوزراء وسفراء الدول الإفريقية.



وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن اللجنة تسعى لمعرفة نقاط القوة والضعف للتحرك تجاه إفريقيا للتكامل بشكل حقيقى في المرحلة القادمة، وتوجيه الاستثمارات وتبادل الخبرات الإفريقية، والاستعانة بخبرة الكنيسة المصرية في إفريقيا.



وأوضح البابا، أن للكنيسة المصرية لها دور كبير في إفريقيا، وهناك خدمة كنسية في 4 دول بإفريقيا هي السودان وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان، وكذا خدمات كنسية محدودة في عدد من الدول الأخرى يصل عددها إلى 15 كنيسة في دول إفريقية مختلفة، وأن أكثر نشاط ملحوظ ومقدر بخلاف النشاط الدينى هو الخدمات الطبية والتي تقدمها الكنيسة المصرية بشكل موسع في العديد من الدول الإفريقية، واستشهد بالمركز الطبي المقام في كينيا.



وقال النائب طارق رضوان، إن مصر تسعى لأن تكون سنة رئاسة الاتحاد الإفريقي هي نقطة انطلاق للعلاقات المصرية الإفريقية، ولا بد أن نتعامل مع أبناء مصر أولًا ونشعرهم بهويتهم الإفريقية حتى يكونوا سفراء لنا في القارة.



وذكر البابا، أن الجغرافيا والتاريخ هما اللذان يقولان إننا أفارقة، ويجب أن يكون الاهتمام بإفريقيا دائما ومستمرا ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى هو أكثر رئيس مصري زار إفريقيا وشارك في المؤتمرات الإفريقية وأرسل عددًا كبيرًا من المسئولين هناك، كما تشارك مصر في بناء سد تنزانيا، وتوجت مصر برئاسة الاتحاد الإفريقى، وأن الجانب الروحانى والدينى والثقافى يؤثر بشكل كبير في العلاقات.



وأوضح البابا، أن وزارة الخارجية استحدثت لجنة للتخطيط لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وأن الكنيسة عضو فيها.