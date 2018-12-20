"فيفا": منتخب مصر يحافظ على مركزه الـ56 عالميًا والـ8 إفريقيا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي شهد إصداره الجديد اليوم الخميس، لشهر ديسمبر، ثبات المنتخب المصري في المركز الـ56 عالميا والثامن إفريقيا.



واحتل المنتخب السنغالي صدارة المنتخبات الأفريقية حيث احتل المركز الـ23 عالميًا، فيما جاء المنتخب التونسي ثانيًا محتلا المركز الـ26 عالميًا، والمغرب ثالثًا في المركز الـ40 عالميًا.



وعلى الصعيد العالمي، لم يتغير أصحاب المراكز العشرة الأولى لشهر ديسمبر.



وجاء تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم على النحو التالي: الأول بلجيكا، الثاني فرنسا، الثالث البرازيل، الرابع كرواتيا، الخامس إنجلترا، السادس البرتغال، السابع أوروجواي، الثامن سويسرا، التاسع أسبانيا، والعاشر الدنمارك.



وفي المقابل، جاء تصنيف أفضل 10 منتخبات إفريقية كالتالي، في المركز الـ23 عالميًا السنغال، الـ26 تونس، الـ40 المغرب، الـ44 نيجيريا، الـ49 الكونغو الديموقراطية، الـ51 غانا، الـ 55 الكاميرون، الـ 56 مصر، الـ61 بوركينا فاسو، والـ64 مالي