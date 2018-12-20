صادرات مواد البناء تسجل 4.2 مليار دولار خلال 10 شهور

سجلت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية تراجعًا طفيفًا لا يتجاوز 0.23%، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، لتحقق نحو 4.213 مليار دولار، مقابل 4.223 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، لتستحوذ على 20.4% من إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال تلك الفترة.



وأوضح تقرير التجارة الخارجية،الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الخميس، استحواذ 10 دول على 56% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 2.377 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها الإمارات بقيمة 1.12 مليار دولار، مسيطرة على 26.6% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء خلال تلك الفترة.



وبلغت قيمة صادرات مصر من مواد البناء إلى إيطاليا نحو 441.7 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- أكتوبر 2018"، لتحتل المركز الثاني بقائمة مستوردي مواد البناء المصرية، ولتركيا نحو 224.65 مليون دولار، وللسعودية نحو 168.64 مليون دولار، وللبنان نحو 148.97 مليون دولار.



وسجلت قيمة صادرات مواد البناء المصرية لليبيا، خلال الـ10 أشهر الاولى من 2018، نحو 128.7 مليون دولار، ولسويسرا نحو 75.36 مليون دولار، وللصين نحو 52.36 مليون دولار، ولكندا نحو 9.71 مليون دولار، ولجنوب إفريقيا نحو 6.53 مليون دولار.



واستحوذت صادرات الحلي والأحجار الكريمة على 30.5% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية، خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018"، بقيمة 1.284 مليار دولار، وبلغت قيمة صادرات حديد الصب والصلب نحو 887 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته نحو 557 مليون دولار، والرخام والجرانيت نحو 178 مليون دولار.



وبلغت قيمة صادرات النحاس ومصنوعاته، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 192 مليون دولار، والزنك ومصنوعاته نحو مليوني دولار، والجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات المائدة من الحديد الصلب نحو 150 مليون دولار، وصادرات "عدد الأدوات القاطعة وأدوات المائدة" نحو 44 مليون دولار، والماغنسيوم والمنجنيز ومصنوعاته نحو 163 ألف دولار.



وسجلت صادرات مصر من الرصاص ومصنوعاته نحو 7 ملايين دولار، خلال الفترة من «يناير- أكتوبر 2018»، وخامات ومركزات وخبث رماد من معادن نحو 16 مليون دولار، و"الأصناف المتنوعة من معادن عادية" نحو 4 ملايين دولار، والمواسير نحو 9 ملايين دولار، وصادرات "النيكل ومصنوعاته" نحو 12 مليون دولار.



وبلغت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته نحو 306 ملايين دولار، خلال الـ10 أشهر الأولى من 2018، ومن السيراميك وقرميد السقوف والطوب من خزف نحو 131 مليون دولار، والأسمنت نحو 114 مليون دولار، والأدوات الصحية نحو113 مليون دولار، و"مواد البناء الأخرى" نحو 16 مليون دولار، والمواد العازلة نحو 34 مليون دولار، والمواد المحجرية والمعدنية نحو 179 مليون دولار.