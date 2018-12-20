فحص 741 ألفًا و493 مواطنًا فى "100 مليون صحة" بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أن عدد من تقدموا للكشف الطبى منذ انطلاق مبادرة "100 مليون صحة"، بلغ 741 ألفًا و493 مواطنًا بجميع مراكز ومدن المحافظة.



وقال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على نقاط المبادرة فى كل مراكز ومدن المحافظة، معربًا عن بالغ سعادته بإقبال المواطنين على مبادرة "100 مليون صحة"، لافتًا إلى أن المبادرة مجانية بنسبة 100%.



وأكد "جودة" أن 215 نقطة طبية مُوزعة على مراكز ومدن المحافظة، تفتح أبوابها يوميًّا أمام المواطنين فى التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ولمدة 12 ساعة متواصلة، مشيرًا إلى أن الكشف يتم عن طريق 642 فريقًا، ويتكون الفريق الواحد من طبيب وممرض ومدخل بيانات.



وأوضح "جودة" أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف الطبى على أكثر من 2 مليون و141 ألف مواطن من أبناء محافظة كفر الشيخ، عن طريق الفحص الطبى الشامل، داعيًّا جموع المواطنين للمشاركة فى "100 مليون صحة"، والاطمئنان على صحتهم، موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إعداد هذه المبادرة.