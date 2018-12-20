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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:39 م

وزير التنمية المحلية: نتجه للتوسع في المشروعات الصغيرة

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2443173

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتجاه الوزارة إلى التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر في المحافظات، لسد العجز المحلي، وتوفير كافة احتياجات المواطنين.

وأضاف "شعراوي" لـ"الدستور" أن الفترة المقبلة ستشهد التنسيق مع الجهات المختلفة، والوزارات المعنية، بشأن التوسع في مشروع "شغلك جنب قريتك" في المحافظات، منوها إلى أن الدولة تتبنى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتسعى إلى إنجاحها، لتحقيق أكبر عائد منها.

وأشار إلى أنه تم تكليف المحافظين، بتوفير الأراضي والمساحات اللازمة لإقامة مشروع شغلك جنب قريتك، وإعداد قائمة بالمساحات والأراضي الغير مستغلة والتي يسهل إقامة مشروعات جديدة عليها، وتخصيصها لتمكين الشباب من إقامة مشروعات صغيرة بالقرى والمحافظات، تيسيرًا عليهم، لمواجهة ارتفاع أعداد البطالة، والإسهام في الناتج المحلي.

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