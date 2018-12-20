ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالعريش

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالعريش، بأسلوب التسلق، وذلك عقب تعدد البلاغات لرجال الأمن.



وكان اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، تلقى عدة بلاغات من أهالي بدائرة قسم ثالث العريش تفيد بتعرض منازلهم للسرقة، وتم تشكلي فريق بحث جنائي بقيادة العميد مصطفى مبروك، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية.



وتمكن فريق البحث بعد تحريات مكثفة من تحديد هوية أفراد التشكيل العصابي وضبطهم بكمين محكم، وهم: "أحمد. ع"، 35 عاما، و"خالد. ع"، 30 عاما، و"خالد. س"، 28 عاما، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، وأرشدوا عن السرقات وهي 4 أساور ذهب، و2 تليفزيون، و2 شاشة عرض كبيرة، و4 غسالات، والعديد من الأجهزة الكهربائية.



وبعد إحالة المتهمين للنيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية.