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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:37 م

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالعريش

ضبط تشكيل عصابى تخصص
dostor.org/2443172

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالعريش، بأسلوب التسلق، وذلك عقب تعدد البلاغات لرجال الأمن.

وكان اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، تلقى عدة بلاغات من أهالي بدائرة قسم ثالث العريش تفيد بتعرض منازلهم للسرقة، وتم تشكلي فريق بحث جنائي بقيادة العميد مصطفى مبروك، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية.

وتمكن فريق البحث بعد تحريات مكثفة من تحديد هوية أفراد التشكيل العصابي وضبطهم بكمين محكم، وهم: "أحمد. ع"، 35 عاما، و"خالد. ع"، 30 عاما، و"خالد. س"، 28 عاما، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، وأرشدوا عن السرقات وهي 4 أساور ذهب، و2 تليفزيون، و2 شاشة عرض كبيرة، و4 غسالات، والعديد من الأجهزة الكهربائية.

وبعد إحالة المتهمين للنيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية.

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