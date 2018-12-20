انتقال رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية للبنان مارس المقبل

أعلنت منظمة المرأة العربية، انتقال رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة من سلطنة عمان إلى الجمهورية اللبنانية، بدءًا من مارس المقبل.



وذكرت المنظمة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال ختام فعاليات المؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية الذي حمل عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة" واستضافته سلطنة عمان في الفترة من 18-19 ديسمبر الحالي.



وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمنظمة، مكون من السيدات الأوَّل للدول الأعضاء بالمنظمة أو من ينوب عنهن، وتكون رئاسته لمدة عامين بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعتمد في جامعة الدول العربية.