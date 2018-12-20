افتتاح مؤتمر الأبعاد المحاسبية للشمول المالي بتجارة الإسكندرية

أناب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، لحضور افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، بعنوان "الأبعاد المحاسبية والمهنية للشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030"، على مدار يومين والذى بدأ اليوم وينتهي غدًا، تحت رعاية محافظة وجامعة الإسكندرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الأسبق وعميد كلية التجارة الأسبق، والدكتور سمير الصبان نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور عبد الله هلال رئيس المؤتمر، وتضمنت الجلسة الأولى من المؤتمر دور المصارف في دعم الشمول المالي.



وأكد السكرتير العام في كلمته على أهمية المؤتمر في دعم الرؤية الاقتصادية المستقبلية لمصر، وأشار إلى ضرورة العمل على محو الأمية المالية من خلال أساليب علمية ومنهجية صحيحة، وشكر جميع القائمين علي هذا المؤتمر الهادف، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي نستطيع تطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع.