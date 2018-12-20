محافظ بورسعيد يتابع أعمال إصلاح ماسورة الصرف الرئيسية بالمناخ

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الخميس، أعمال إصلاح ماسورة الصرف الصحي الرئيسية "قطر 70 سم" الواقعة بشارع 23 يوليو بحي المناخ، للوقوف على خطوات الإصلاح والاطمئنان على البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الإصلاح.



والتقى محافظ بورسعيد، بمهندسي ومقاولي الجهات المختصة بالإصلاح، الذين أكدوا على مواصلة العمل ليل نهار للانتهاء من أعمال الإصلاح، مشيرين إلى أنهم استعانوا بأحدث المعدات لإنجاز المطلوب في أسرع وقت.



وشدد محافظ بورسعيد، على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة خلال الساعات المقبلة، نظرًا لانقطاع المياه، فضلا عن توقف الحركة المرورية بشارع 23 يوليو، الذي يعد شريان الحركة الرئيسي بين أحياء بورسعيد الشرق والعرب والمناخ، والمحور الرئيسي لنقل الحركة باتجاه حي الزهور والمغادرين باتجاه محافظات الدلتا والإسكندرية.