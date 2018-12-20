أدباء يوصون بوضع منتجات ثقافية جيدة المحتوى على الإنترنت

أوصى المشاركون في جلسة "تسويق المنتج الثقافي.. موقف الإعلام" المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الـ33 للمؤتمر العام لأدباء مصر بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بضرورة اهتمام الدولة بوضع منتجات ثقافية جيدة المحتوى على الإنترنت؛ لأن عدم وجود محتوى جيد سيعود بالسوء على الجيل الجديد.



وقال الكاتب والأكاديمي الدكتور سعد عبد الغفار- خلال الجلسة اليوم- إنه يجب على الدولة أن تتبنى التسويق الإلكتروني للمنتجات الثقافية؛ لما له من ميزات كثيرة، أهمها كسر حواجز الزمان والمكان؛ لكونه يساعد على وصول المنتج الثقافي في أقل وقت ممكن وبتكلفة تكاد معدومة.



وأضاف أنه يجب أن يواكب الخطاب الإشهاري للمنتج الثقافي تطورات العصر ووسائله التكنولوجية المتطورة، بحيث يسعى إلى تجديد نفسه وتطويع آلياته وفقًا لمستحدثات العصر؛ كي لا ينعزل عن جمهور المستهلكين.



وتابع أنه يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في سن التشريعات التي تجعل المنتج الثقافي منتجًا مجانيًا، بحيث تتحمل نفقات شرائه وتسويقه، ويجب على الدولة أن تتبنى استراتيجيات ناجحة بشأن تسويق منتجات ثقافية تؤثر على الجمهور، بحيث تجعله يُقبل على المنتج الثقافي بشكل جيد ويهتم لأمره.



من جهتها، أوصت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة ثناء أحمد هاشم بإعادة وتفعيل دور قصور وبيوت الثقافة من قِبل الدولة في كل ربوع مصر، ورصد ميزانية جيدة لإقامة أنشطتها، والاهتمام بإنشاء مكتبات عامة في الأماكن النائية تتيح القراءة للجميع ولغير القادرين على شراء الكتب أو التعامل مع الإنترنت.



واقترحت عودة المدارس الليلية للقضاء على الأمية بين الكبار والصغار المتسربين من التعليم، وتعليمهم حرف ومهن يدوية، وأن تهتم بالمميزين منهم وتدعمهم ماليًا ومعنويًا.



كما أوصت هاشم بالاهتمام بإنشاء دور عرض سينمائي بشكل كافٍ في كل مدن مصر من أقصاها إلى أدناها، وتفعيل قوافل العروض السينمائية التي تجوب المدن والقرى وتعرض بها أفلامًا جادة وبلا مقابل، وكذلك الدخول إلى عوالم المهمشين وسكان العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم، وتطهير عقولهم بالتعليم والتوعية، وتوفير فرص عمل جادة لهم.



ودعت إلى تنظيم قوافل تطوعية من قِبل وزارة الثقافة من كتّاب وفنانين جادين محبوبين يتمتعون بسمعة أخلاقية طيبة ومواقف وطنية شريفة لتجوب المناطق النائية والفقيرة وتعقد لقاءات مثمرة مع أهالي هذه الأماكن، مصحوبة بعرض فيلم أو ندوة شعرية لطيفة أو نقاش مفتوح حر أو عرض موسيقي شعبي فلكلوري يتماس مع ثقافة هؤلاء الناس وجذورهم.



وطالبت هاشم بنشر الوعي بأن يكون كل مهرجان سينمائي أو حدث فني أو ثقافي في القاهرة أو أي محافظة بمصر غرضه الأساسي المواطنين العاديين، ومن ثمّ يجب التفكير بشكل خلاق لربطهم بهذه الفعاليات وإشراكهم فيها بدلًا من الاحتفاء بالنجوم داخل الصالات المغلقة.



وشددت على ضرورة دعم الدولة للفعاليات الثقافية والفنية وطباعة الكتب وصناعة الأفلام وإنتاج العروض المسرحية والموسيقية ماديًا ومعنويًا، ورصد ميزانيات مناسبة لها، وتيسير إجراءات وجودها وانتشارها، وأن تُدار الكيانات الثقافية بشفافية وحصافة وتخضع للمراقبة والتقييم الجاد والدقيق.



من ناحيتها، أشارت الباحثة والناقدة المسرحية الدكتورة رنا عبد القوي إلى أن العروض المسرحية التي تهدف إلى الربح أثبتت نجاحها في استقطاب بل وتهافت الجمهور عليها رغم أسعارها الباهظة، أما التي تقوم بدور التوعية والتثقيف انصرف عنها الجمهور، مؤكدة ضرورة تغيير آليات الصناعة، من اختيار الأطروحات وانتقاء الممثلين وآليات التسويق والترويج للسلعة المسرحية، بحيث تواكب التطور التكنولوجي.



وشددت على ضرورة عمل مؤسسات الدولة معًا للسيطرة على سرطان الإسفاف الذي يصل إلى المُشاهد في المنزل، وعقد بروتوكولات تعاون بين هذه المؤسسات كي يمكن للعروض المسرحية التي ينتجها مسرح الدولة –ذات الطابع التوعوي- أن تصل إلى المُشاهد على شاشة التليفزيون، لتدريب ذائقته الفنية على تلقي الفن الهادف.



ودعت عبد القوي إلى الخروج بالسلعة المسرحية من الغرف وقاعات العرض المغلقة إلى الشارع والأحياء السكنية المكتظة بالبشر، كي تزول رهبة أغلبية أفراد المجتمع من الفن المسرحي، ولكي يحقق الدور الخدمي المرجو منه.



يُذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم افتتحت أول أمس الثلاثاء فعاليات الدورة الـ33 للمؤتمر العام لأدباء مصر بمطروح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة مطروح تحت عنوان "المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة.. دورة المفكر الاقتصادي طلعت باشا حرب"، وذلك بحضور محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، ورئاسة مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، وأمانة الشاعر محمد عزيز.