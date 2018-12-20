187 فتاة يزُرنّ أماكن متعددة بأسوان ضمن رحلات قطار الشباب

زار الفوج الثامن لقطار الشباب المرحلة الثانية، اليوم الخميس، السد العالي، ورمز الصداقة، ومعبد فيلة، ضمن مشروع "اعرف بلدك''.



وجاء ذلك فى اطار فعاليات اليوم الثالث لرحلات قطار الشباب، الفوج الثامن، المرحلة الثانية، الذى يضم 187 فتاة من مختلف المحافظات، منها "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية"، وغيرها من المحافظات.



ويأتي مشروع "اعرف بلدك" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، برئاسة هانى رشدى حسن.