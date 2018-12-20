الصين: نخطط لمحادثات تجارية مع أمريكا يناير المقبل

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنج، الخميس، إن هناك خططًا لإجراء المزيد من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الجانبين تواصلا بشكل وثيق حول تفاصيل الاجتماعات المقبلة.



وقال "فنغ"، في مؤتمر صحفي،اليوم، إن البلدين نفذا إجراءات لتخفيف حدة التوترات بينهما، وإن إمكانات التعاون التجاري بين الجانبين ضخمة، وطبيعة التعاون المربح للجانبين لن تتغير".



وأضاف أن التعاون التجاري الثنائي لعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، وأنه يتعين على الدولتين الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للتعاون التجاري بالرغم من الخلافات.



وتابع أن الصين ترحب بقرار الولايات المتحدة إرجاء الموعد المقرر للزيادة في نسبة التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%، لافتًا إلى أن الصين خفضت بدورها أيضا التعريفات الجمركية على السيارات الواردة من الولايات المتحدة، منوها بأن الجانبين بادرا بإطلاق إشارات إيجابية، والتي تعد شرطًا مهمًا لإجراء محادثات سلسة.



كان مكتب التمثيل التجاري الأمريكي أعلن، الجمعة الماضي، رسميًا إرجاء الموعد المقرر للزيادة في نسبة التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% إلى 2 مارس 2019.