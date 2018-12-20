صور.. الرئيس السيسي يشيد بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات بهضبة الجلالة
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم (الخميس)، عددًا من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة.
تضمنت الجولة مدينة الجلالة بالعين السخنة، ومنتجع الجلالة السياحي، والمنطقة الصناعية، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ومصنع الرخام العالمي بالجلالة.
واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، كما استمع لشرح حول تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ، كما التقى عددًا من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات.
وتهدف المشروعات إلى إقامة تجمع تنموي متكامل يتضمن جميع الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية في المنطقة، فضلًا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة من خلال إقامة مشروعات سياحية وعلاجية تسهم في تحقيق التنمية بهذه المنطقة.
كما توفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في جميع المجالات، وتقوم بتنفيذها أكثر من 100 شركة مصرية وطنية ومكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشاد الرئيس، خلال جولته، بالجهود المبذولة لإنجاز هذه المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر، منوهًا بالانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة، توفر حياة كريمة ومستقبلًا أفضل لأبناء الشعب المصري.