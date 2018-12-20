صور.. الرئيس السيسي يشيد بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات بهضبة الجلالة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم (الخميس)، عددًا من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة.



تضمنت الجولة مدينة الجلالة بالعين السخنة، ومنتجع الجلالة السياحي، والمنطقة الصناعية، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ومصنع الرخام العالمي بالجلالة.



واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، كما استمع لشرح حول تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ، كما التقى عددًا من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات.



وتهدف المشروعات إلى إقامة تجمع تنموي متكامل يتضمن جميع الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية في المنطقة، فضلًا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة من خلال إقامة مشروعات سياحية وعلاجية تسهم في تحقيق التنمية بهذه المنطقة.



كما توفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في جميع المجالات، وتقوم بتنفيذها أكثر من 100 شركة مصرية وطنية ومكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأشاد الرئيس، خلال جولته، بالجهود المبذولة لإنجاز هذه المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر، منوهًا بالانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة، توفر حياة كريمة ومستقبلًا أفضل لأبناء الشعب المصري.

وتضمنت جولة الرئيس زيارة مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة، والتي تضم 8 مصانع، بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنويا، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنويا.





كما تفقد الرئيس أول 3 مصانع تقام في مصر لمستلزمات إنتاج الرخام وبلوكات الرخام والمنتجات الخرسانية التي تقام من هالك الرخام، إذ تم الانتهاء بالكامل من المصنع الأول الذي بدأ بالفعل التشغيل والإنتاج، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المصنعين الآخرين في 30 يونيو 2020.





وقد قام الرئيس كذلك بالمرور على جامعة الجلالة التي تشمل بخلاف إدارة الجامعة عدد 14 كلية في مختلف التخصصات، منها الزراعة والغذاء، والعمارة، والعلوم الطبية المساعدة، بالإضافة إلى مركز دولي للمؤتمرات وإسكان للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.





وشملت جولة الرئيس كذلك الحي السكني، والمنتجعات السياحية والمطاعم والمحلات التجارية والتلفريك بمدينة الجلالة، بالإضافة إلى الفندق الجبلي لمنتجع الجلالة الذي يضم 298 غرفة وجناح و3 مطاعم وقاعة مؤتمرات كبرى وحمامات سباحة.





كما تفقد محطة تحلية مياه الجلالة بإجمالي 4 رافعات للمياه من محطة التحلية حتى منسوب 70 متر لتصل إلى مدينة الجلالة. وتفقد الرئيس أيضاً مدينة الخزانات الاستراتيجية التي تشمل 6 خزانات تكديس للمياه بطاقة إجمالية 120 ألف متر مكعب تكفي للاستهلاك لمدة يوم واحد.