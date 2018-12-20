"المركزي": 0.8% زيادة في تحويلات العاملين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 0.8% خلال الفترة يناير - أكتوبر 2018.



وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن الفترة من يناير - أكتوبر 2018 شهدت زيادة اجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار وبمعدل 0.8% لتسجل نحو 21.4 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة السابقة.



يذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أكتوبر الماضي، سجلت ارتفاعًا بمقدار 298.9 مليون دولار، وبمعدل 17% لتسجل نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.