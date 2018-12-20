توتنهام يؤكد مشاركة سون مع منتخب بلاده بكأس آسيا في الإمارات

أعلن نادي توتنهام هوتسبير أن لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، سيغيب عن المشاركة معه حتى شهر فبراير المقبل، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا.



وأوضح النادي- في بيان رسمي اليوم الخميس- أن اللاعب قد يغيب عن مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد نادي تشيلسي.



وتقام بطولة أمم آسيا في الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين الخامس من يناير المقبل والأول من فبراير 2019، وكان سون نجح في قيادة منتخب بلاده الأوليمبي للفوز بذهبية دورة الألعاب الأسيوية التي أقيمت مطلع الموسم الجاري.



وذكر النادي أن اللاعب سينضم لمنتخب بلاده يوم 13 يناير المقبل، بعد أن يخوض مباراة مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.



وأسفرت قرعة كأس آسيا 2019 عن وقوع منتخب كوريا الجنوبية بالمجموعة الثالثة، التي تضم بجواره كلًا من منتخبات الصين والفلبين وجمهورية قيرغيزستان.