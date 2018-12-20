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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:19 م

قوات سودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق مئات المحتجين

قوات سودانية تطلق
وكالات
dostor.org/2443148

قال شهود إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد تجمع مئات المحتجين في شوارع ضاحية بمدينة عطبرة، اليوم الخميس، مرددين هتافات مناهضة للحكومة.

وقال مسئولون في ولاية نهر النيل إنه جرى إعلان حالة الطوارئ في المدينة، أمس الأربعاء، بعد أن تظاهر المئات احتجاجًا على زيادات الأسعار، وأضرموا النار في المقر المحلي للحزب الحاكم.

وأوضح شهود عيان أن عشرات آخرين خرجوا احتجاجًا على ارتفاع الأسعار في مدن دنقلا والقضارف، اليوم الخميس، لكن المظاهرات كانت أكبر في عطبرة التي تعد بؤرة تاريخية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وكان قرار بخفض دعم الخبز، في وقت سابق من العام، أثار احتجاجات نادرة في أنحاء البلاد بعد تضاعف أسعار الخبز، لكن بعد ذلك زاد دعم الدقيق بنسبة 40% في نوفمبر.

وبلغ التضخم الآن 69%، واضطر الناس في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للوقوف في طوابير عند المخابز ومحطات الوقود، بسبب نقص حاد في الوقود والخبز المدعومين من الحكومة.

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