الدفاع الجزائرية: إرهابي يسلم نفسه للسلطات جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، أن إرهابيًا سلم نفسه للسلطات بولاية بتمنراست، أقصى جنوبي البلاد، وبحوزته سلاح وذخيرة.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش، سلم إرهابي نفسه، أمس للسلطات العسكرية بتمنراست، موضحة أن الإرهابي يدعى "علي محلي" وكنيته "أحمد"، والتحق بالجماعات الإرهابية عام 2016، مشيرة إلى أن الإرهابي كان بحوزته بندقية آلية من طراز كلاشينكوف وخزينتا ذخيرة.



وأشار البيان إلى أن قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني ضبطت عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت (وسط) والشلف (شمال غرب).



وأوضح البيان أن قوات الجيش في ولاية بسكرة ضبطت ورشة لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع و3 بنادق صيد ومسدس أوتوماتيكي و(122) خرطوشة و(5) نظارات ميدان بالإضافة إلى كمية من المواد المتفجرة ومعدات مختلفة أخرى.